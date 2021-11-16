Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 22:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da iş makinesi yüklü kamyonun 10 metrelik şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Beydiğin Mahallesi orman yolunda meydana gelen kazada, Ali Arıktekin'in kullandığı üzerinde ekskavatör bulunan kamyon geri manevra yaptığı sırada yolun sağ tarafına takla atıp devrildi.
10 metreden aşağıya devrilen kamyonun sürücüsü Ali Arıktekin ile yolcu olarak bulunan Fatih Karabacak yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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