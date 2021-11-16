Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçleri askeri yasak bölgede Yunanistan sınırına geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y, diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş insanı A.A. ve üçüncü kişinin de FETÖ şüphelisi N.A. olduğu belirlendi.

Türkiye-Yunanistan sınırında gözaltına alınan H.Y. ile A.A, Adıyaman, N.A da Antalya terörle mücadele şubesi ekiplerine teslim edilecek.

A. A.'nın daha önceden terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklandığı ve tanığın mahkemede ifadesini değiştirmesi ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

H.Y, 2018 yılında İçişleri Bakanlığınca, hakkındaki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırmıştı.