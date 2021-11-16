Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göllüören köyünde, Mustafa Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap evde, yangın çıktı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangından hızla yayılan alevler, evin bitişiğindeki samanlığa, odunluğa, taş fırının olduğu kulübeye, 5 bin tavuk bulunan kümese ve Seyfullah Yıldırım'a ait eve sıçradı.

Olay yerine Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında Mustafa Korkmaz'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer ev ve yapılar ise hasar gördü.

Tavuk kümesinde hızlı müdahaleyle büyümeyen yangında tavuklar zarar görmedi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.