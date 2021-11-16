Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 33 yaşındaki Veli Çebik'i arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam etti.

Esenli Yaylası'nda devam eden aramlara AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, AKUT, UMKE ekipleri ve yerel halktan oluşan yaklaşık 70 kişi ile 3 iz takip köpeği katıldı.

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli sınırı dron ile tarandı.

Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda Çebik'le ilgili bilgiye ulaşılamadı.