Polis ekipleri, İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde, evinde kurusıkı silahları tabancaya dönüştürdüğü öne sürülen şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Şüpheli H.B.'nin Ödemiş ve Kiraz ilçelerine bağlı evlerine operasyon düzenleyen ekip, kurusıkıdan çevrilme 7 tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ayrıca silahlara ait fişekler de bulundu.

H.B. gözaltına alınırken kurusıkı tabancaların namlularını açma işleminde kullanılan aletlere de el kondu.