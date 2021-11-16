Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 22 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 22 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Son Haberler
- 20:01
- 20:00
- 19:57
- 19:59
- 19:58
Sıradaki Haber
Babasının darbettiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz