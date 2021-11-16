Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Beyza Nur Erol, birlikte yaşadığı Mustafa G.'nin ev kirası nedeniyle tartışırken odada ağlayan 3 aylık bebeğine başına sert bir tokat attığını söyledi.

Beyza Nur Erol, 3 aylık bebeği Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler bebeğin öldüğünü belirledi.

Kafasında ve alnında darp izleri tespit edildi

Yapılan ön incelemede kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıbba kaldırıldı.

Anne Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Elif Ada'nın babası Mustafa G.'den şikayetçi oldu.

Erol, kavga sırasında ağlayan bebeğinin kafasına Mustafa G.'nin bir kez vurduğunu, bu olay üzerine kızını hastaneye götürdüğünü ve kontrolün ardından evlerine gönderildiklerini söyledi.

Erol'un şikayeti üzerine polis ekipleri Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Mustafa G. ifadesinde bebeğe dokunmadığını öne sürdü.