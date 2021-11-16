Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 18:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın Kuşadası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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