Aydın Kuşadası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.