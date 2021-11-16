Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 7 bin 584 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 7 bin 584 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, sahte şarap üretimi ihbarı üzerine 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramada bir imalathanede satışa hazır halde 7 bin 584 litre şarap bulundu.
Ele geçirilen içkileri muhafaza eden ekipler, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: Çanakkale Kaçak İçki
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