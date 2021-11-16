Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 18:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da belediye otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA ]
Konya'da belediye otobüsü, dönmek için aniden manevra yapan minibüsle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki kazada, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Mehmet Akif Demiryürek yönetimindeki otobüs, önünde aniden sola dönmek için manevra yapan Mehmet Karataş yönetimindeki minibüse çarptı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
Yaralanan sürücüler ve minibüste yanında bulunan İbrahim Karataş, Hayfa S., Muna Y. ve Selver D. hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:01
- 20:00
- 19:57
- 19:34
- 19:59
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz