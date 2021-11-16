Orhangazi-İznik karayolu, Çakırlı altı mevkisinde meydana gelen kazada. Rahmi Turan idaresindeki otomobil, Ömer Kalan idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yoldan çıkarak zeytinlik alana savruldu.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda çift yönlü uzun araç kuyruğı oluştu.