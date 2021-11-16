Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da trafik kazası: 7 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Orhangazi-İznik karayolu, Çakırlı altı mevkisinde meydana gelen kazada. Rahmi Turan idaresindeki otomobil, Ömer Kalan idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yoldan çıkarak zeytinlik alana savruldu.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda çift yönlü uzun araç kuyruğı oluştu.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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