Tuzla Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerindeki bir tersanede çıkan yangında, Rus bandıralı bir yük gemisinin tadilatı sırasında kesim yapılan tüpler tutuşarak yandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre ilçelerden takviye istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yanan tüplere müdahale etti.

Yaralı ve can kaybı olmayan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.