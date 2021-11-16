Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da trafik kazası: 14 askeri personel yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da otomobille servis aracının çarpışması sonucu biri ağır 14 askeri personel yaralandı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, askeri personeli taşıyan servis aracı, Beşiktepe Kavşağı yakınlarındaki alt geçitte otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri ağır 14 askeri personel hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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