Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de asansör boşluğuna sıkışan kişi öldü
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Kemalpaşa'da 69 yaşındaki Abdülbaki Tetik, 2. kattaki dairesine çıkarken asansör boşluğunda sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tetik, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yapılan kontrolde Tetik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: İzmir
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