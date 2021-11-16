Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baca temizlerken çatıdan düşen genç ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen genç ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Huzur Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatısına çıkan 28 yaşındaki Harun T., baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
COVİD-19 testinin pozitif olduğu öğrenilen genç, başka bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa
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