Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iplik fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir iplik fabrikasının pamuk deposunda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Esentepe Mahallesi'ndeki fabrikanın pamuk deposunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.
Ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Afyonkarahisar İtfaiye Yangın
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