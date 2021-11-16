Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Urla açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Göç İzmir Sahil Güvenlik
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