Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de PKK'ya destek verdiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
Fransa'da terör örgütü PKK/KCK'ya maddi destek verdiği iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fransa'da bulunduğu sürede terör örgütü PKK/KCK'ya maddi yardımda bulunduğu ve örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen kişi Kocaeli'nde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığıyla koordineli olarak düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele MİT
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