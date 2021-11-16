Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü'nde, Medine Serpil D. idaresindeki otomobil ile T.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Medine Serpil D. ile yanında bulunan yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırılan yaralıların durumları iyi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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