Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti
Şırnak'ın İdil ilçesinde kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şırnak'ta Ocaklı köyünde kuzeni ile birlikte hayvan otlatmaya giden Muhammed Onan, kayalıklardaki keçileri almaya giderken dengesini kaybedip kayalıklardan düştü.
Kuzeninin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Onan'ı hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralanan Onan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Şırnak
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