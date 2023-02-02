Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 78 kilogram zirkonyum ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, diş kaplamada da kullanılan gümrük kaçağı 78 kilogram zirkonyum elementi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir adreste kaçak ürünler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 78 kilogram zirkonyum bulundu.
Ev sahibi B.U. ile H.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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