Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl-Elazığ kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Bingöl-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar ve tipi etkili oluyor.
Buzlanmanın da etkili olduğu kara yolu, tır geçişine kapatıldı.
Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bingöl Elazığ Kar Yağışı
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