Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar ve tipi etkili oluyor.

Buzlanmanın da etkili olduğu kara yolu, tır geçişine kapatıldı.

Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.