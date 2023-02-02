Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[DHA]
İstanbul Sarıyer'deki bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde'deki bir oto galeride F.Y. ve B.P'nin de bulunduğu 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda diğer kişi tarafından silahla vurulan F.Y. hayatını kaybetti, B.P. de ağır yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
B.P. gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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