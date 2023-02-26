Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak
[Temsili fotoğraf: İHA]
Hatay Valiliği, yarından itibaren 173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının yarından itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır" denildi.
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