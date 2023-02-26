Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.
İzmir'de olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.
Etiketler: İzmir Deniz Otobüsü
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