Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere belirtti.

Olay yerine sevk edilen Ovacık ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, örtü yangınını söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen alevlerden bir dönüm alan zarar gördü.