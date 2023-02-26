Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere belirtti.
Olay yerine sevk edilen Ovacık ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, örtü yangınını söndürmek için çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen alevlerden bir dönüm alan zarar gördü.
Son Haberler
- 22:22
- 22:17
- 21:48
- 21:02
- 22:08
Sıradaki Haber
Karabük'te depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz