TRT Haber ekibinden 3 yaşındaki Nurhayat'a doğum günü sürprizi
3 yaşındaki depremzede Nurhayat Sağaltıcı'nın doğum günü pastası istediği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ailesiyle Hatay'da çadır kentte yaşayan minik Nurhayat, TRT Haber ekibinin doğum günü sürprizi ile mutlu oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Sağaltıcı ailesi, afetin ardından evlerinin yakınındaki çadır kente yerleşti. Nurhayat'ın pasta istediği video da depremin ikinci günü çekildi.
3 yaşındaki Nurhayat ile teyzesinin bu diyaloğu yürekleri ısıttı. TRT Haber ekibi de küçük kıza doğum günü sürprizi yaptı.
Nurhayat doğum günü kutlamayı ve özellikle de yaş pastayı çok seviyor.
''Başımızın üstünde yeriniz var''
Aile, küçük kızlarının videosunun bu kadar ilgi görmesini beklemiyordu.
Baba Eser Sağaltıcı şunları söyledi:
"Dayısı Paylaşayım dedi. Bir anda da işte bir sürü televizyon yazdı. Bir sürü televizyon aradı. Hiçbirini kabul etmedik açıkçası çünkü TRT'ye sonsuz güveniyoruz. Yani devletimiz sonuçta değil mi? Onun için sizi kabul ettik. Ve başımızın üstünde yeriniz var. Ayağınıza sağlık iyi ki geldiniz Bize çok büyük bir mutluluk verdiniz. Askerlerimiz 24 saat yerde helikopterin sesini duyuyorsunuz. 24 saat gökte Allah devletimizden razı olsun.''
Kamera: Muhammet Ali Aksakallı
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