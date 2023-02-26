Hatay'ın Samandağ ilçesinde Sağaltıcı ailesi, afetin ardından evlerinin yakınındaki çadır kente yerleşti. Nurhayat'ın pasta istediği video da depremin ikinci günü çekildi.

3 yaşındaki Nurhayat ile teyzesinin bu diyaloğu yürekleri ısıttı. TRT Haber ekibi de küçük kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Nurhayat'ın bunu çok istediğini belirten Baba Eser Sağaltıcı, "Hayatta istediği en büyük şey buydu. Yani her yıl bunu karşılamak istiyor. Büyük bir sevinçle, büyük bir umutla, büyük bir heyecanla hatta bazen kuzenleri geliyor, onların doğum günü, ben kendisine diyorum ki bugün senin doğum günün" diye konuştu.

Nurhayat doğum günü kutlamayı ve özellikle de yaş pastayı çok seviyor.

''Başımızın üstünde yeriniz var''

Aile, küçük kızlarının videosunun bu kadar ilgi görmesini beklemiyordu.

Baba Eser Sağaltıcı şunları söyledi:

"Dayısı Paylaşayım dedi. Bir anda da işte bir sürü televizyon yazdı. Bir sürü televizyon aradı. Hiçbirini kabul etmedik açıkçası çünkü TRT'ye sonsuz güveniyoruz. Yani devletimiz sonuçta değil mi? Onun için sizi kabul ettik. Ve başımızın üstünde yeriniz var. Ayağınıza sağlık iyi ki geldiniz Bize çok büyük bir mutluluk verdiniz. Askerlerimiz 24 saat yerde helikopterin sesini duyuyorsunuz. 24 saat gökte Allah devletimizden razı olsun.''

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı