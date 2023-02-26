Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesine yerleşen çocuğa sürpriz doğum günü düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinden gelen 4 yaşındaki Muhammed Ali Karaaslan, yeni yaşını İsmail Necati Efendi KYK yurdunda kutladı.
Gençlik Merkezi üyelerince hazırlanan doğum günü sürprizine katılan Vali Fuat Gürel, pastasını üfleyen Muhammet Ali'nin doğum gününü kutlayarak hediye verdi.
Son Haberler
- 20:46
- 20:30
- 20:08
- 19:34
- 19:53
Sıradaki Haber
TRT Haber ekibinden 3 yaşındaki Nurhayat'a doğum günü sürprizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz