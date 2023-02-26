Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Mardin'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mardin'de Veysi Akdoğan idaresindeki hafif ticari araç, Mardin-Şanlıurfa kara yolunda bariyere çarptı.
Sürücü Akdoğan ile oğlu Muhammed Akdoğan kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası Mardin
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