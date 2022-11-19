Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay merkezli 'change araç' operasyonu: 15 araç ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: AA]
Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 araç ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı veya hacizli araçların parçalarının değiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 15 araç ele geçirildi.
Hatay'a getirilen araçlar, yediemin otoparkına götürüldü.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hatay
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