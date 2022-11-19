Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi
[Fotograf: DHA]
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor.
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.
Yaklaşık 1 saattir süren aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.
Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Etiketler: İstanbul Raylı Sistem Ulaşım
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