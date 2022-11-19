Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.

​​​​​​​Yaklaşık 1 saattir süren aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.