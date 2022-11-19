Çaldığı televizyonu balkondan attı, arkadaşları tuttu
İstanbul Beyoğlu'nda, bir eve tırmanan şüpheli, çaldığı televizyonu beyaz bir örtüye sarıp aşağıdaki arkadaşlarına attı.
Beyoğlu Gümüşsuyu’nda geçtiğimiz Pazar günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 şüpheliden biri, apartmanın 2'nci katına tırmandıktan sonra televizyonu çalarak aşağıdaki 2 arkadaşına balkondan attı.
Şüphelilerin televizyon çaldığı anlar, karşı apartmandaki vatandaş tarafından anbean görüntüledi.
Beyoğlu Asayiş polisi hırsızları yakaladı
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen S.Ö. isimli şahıs Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ikametinde, K.P. isimli şahıs da yine Üsküdar Selami Ali Mahallesi’ndeki ikametinde önceki gün yakalandı.
Yakalanan şahıslar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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