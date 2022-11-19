Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ali Erbaş'tan Filistin halkına başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gazze Cebaliye bölgesinde meydana gelen yangında aralarında çocukların da bulunduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı hepimizi derinden üzdü. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yürekleri yakan böylesine bir acıyı yaşayan yakınlarına ve Filistin halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
21 kişi hayatını kaybetmişti
Cebaliye Mülteci Kampı'ndaki bir apartmanda çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 21 kişi hayatını kaybetmişti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından ülkede ulusal yas ilan etmişti.
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Filistin Devleti
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