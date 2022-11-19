Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gazze Cebaliye bölgesinde meydana gelen yangında aralarında çocukların da bulunduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı hepimizi derinden üzdü. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yürekleri yakan böylesine bir acıyı yaşayan yakınlarına ve Filistin halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

21 kişi hayatını kaybetmişti

Cebaliye Mülteci Kampı'ndaki bir apartmanda çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından ülkede ulusal yas ilan etmişti.