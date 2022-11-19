Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer vatandaşlara, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi konularda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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