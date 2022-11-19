Bayramlarda ve kandil gecelerinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, Sivas Paşa Camiinde oluşturulan özel bir bölüm sayesinde sürekli ziyaret edilebilir hale getirildi.

Vatandaşlar dualar ve salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerifi görmenin mutluluğunu yaşadı.

Paşa Cami İmamı Abdullah Koç yaptığı açıklamada, Sakal’ı Şerif’in milletin manevi duygularına sunulan güzel bir değer olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

365 gün 24 saat ziyarete açık

Paşa Cami İmamı Abdullah Koç, Sakal’ı Şerif’in herhangi bir vakitte gelip ziyaret edilebilir olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“ Camimiz 600 yıllık bir cami. Sakal-ı Şerif’in tarihide oldukça eski. Ecdadımızın sevgili peygamberimize hürmeten, gerek onun saçından gerek sakalından ayırarak böyle muhafaza içine alıp milletin manevi duygularına sunulanı çok güzel bir değerlerdir. Ecdadımız Sakal-ı Şerif’leri 40 bohça içerisine sarıp Kadir Gecesi ve Kandil gecelerinde millete gösterirdi. Bizim camimizde de yakın zamana kadar öyleydi. Sadece Kadir gecelerinde açıyorduk. Biz biraz daha milletimizin hasretini dindirmek ona olan teveccühünü arttırmak için böyle bir sistem yaptık. Camimizde de bu köşe sanki onun için ayrılmış gibi bize ışık tuttu. Bu hale getirdik. Cemaatimiz herhangi bir vakitte gelip ziyaret ediyorlar. Ziyaret adabında da Peygamberimize salatı selam getirerek ziyaretini yapıyorlar. Memnuniyet dönüşleri oldu.”

[Fotoğraf: İHA]

“Gördüğümüz zaman duygulanıyoruz”

Sakal-ı Şerif’i ziyaret edene Bekir Yıldırım, Sakal’ı Şerif’i gördüğü zaman duygulandığını belirterek, “Sevgili peygamberimizin Sakal-ı Şerif’idir. Gördüğümüz zaman duygulanıyoruz. Şeref veriyor. Yürekten duygulanıyoruz. Çok güzel bir şey. İnsana güzel bir intiba bırakıyor. Güzel bir duygu bırakıyor. Çok hoş bir seda. Daha önceleri mübarek gecelerde gösteriliyordu, şuanda her gün var” dedi.