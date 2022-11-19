Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.
Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Dere Sokak'ta soba zehirlenmesi ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.
Evde ikamet eden P.S. (55) ve oğlu B.S'nin (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan anne P.S. müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, oğlu B.S'nin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Bursa Soba Zehirlemesi
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