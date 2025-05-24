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Türkiye
AA 24.05.2025 15:20

Hatay Havalimanı 1 ay süreyle uçuşlara kapatılacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi çalışmaları kapsamında 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşların yapılamayacağını belirtti.

Hatay Havalimanı 1 ay süreyle uçuşlara kapatılacak

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Masatlı, incelemelerinin ardından gazetecilere, Hatay'da büyük yıkıma sebebiyet veren depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imarını kapsayan iyileştirme operasyonu yürüttüklerini söyledi.

Depremde havalimanının da ciddi derecede zarar gördüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Depremin ilk zamanlarında ilimize personel ve yardım sevkiyatı noktasında ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla uçuşlarımız devam etmişti. Ancak daha kapasiteli ve Hataylı hemşehrilerimiz için daha konforlu uçuşların gerçekleştirilebilmesi adına 2023 Ekim ayında Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi ihale edildi. Havalimanımızın eskisinden daha sağlam, güçlü, güzel ve kapasiteli çalışması adına çalışmalara başlandı. Bu mega proje, mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, yeni paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir."

Hatay Havalimanı 1 ay süreyle uçuşlara kapatılacak

Vali Masatlı, Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi inşaat işi 1. etap kapsamında, 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni yardımcı pist ile yeni apron geçişini sağlayan bağlantı taksi yolunun, 10 uçak park pozisyonu kapasiteli yeni apronun, yeni regülatör binası ve ısı merkezinin 1 Eylül'de tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

Planlanan bu işlemlerin bir an önce yapılabilmesi adına havalimanının 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşlara kapatılacağını bildiren Masatlı, bu süreçte acil durumlarda helikopter iniş kalkışlarının sağlanabileceğini kaydetti.

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