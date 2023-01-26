Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kontroller sonrası böbreğinde 6 buçuk ve 7 santimetrelik taşlar bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan 25 yaşındaki hasta, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edildi. 10 saatlik kapalı operasyonla ağrılarından kurtuldu.

Operasyonda 6,5 santimetrelik taş 100 parçaya ayrıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Taşlar böbreğini doldurmuştu, küçük küçük kırarak dışarı alıyoruz"

Üroloji Uzmanı Doç. Mansur Dağgülü, "Artık gerek bebek hastalarda gerekse erişkin bir hastada çok rahat bir şekilde ameliyatını yapıp 24 saat sonra hastayı evine gönderebiliyoruz. Bu hastamız sağlığını biraz ihmal ettiği için taşlar böbreğini doldurmuştu. Biz bunları küçük küçük kırarak dışarı alıyoruz" dedi.

Hastanın sağ böbreğindeki taş da bir ay sonra aynı yöntemle çıkarılacak.

Böbrek rahatsızlıklarına karşı bol su içilmesi ve 6 ayda bir üroloji uzmanına gidilmesi öneriliyor.

[Fotoğraf: DHA]