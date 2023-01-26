Bolu’da bu gece en düşük sıcaklık eski 12 derece olarak ölçüldü. Soğuğun etkisiyle araçların camları buz tuttu.

Şehir merkezinde bulunan su çeşmeleri de dondu, belediye ekipleri pürmüz yardımıyla donan muslukları açtı.

Bolu’da ölçülen sıcaklıklar



Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -12,3, Mudurnu ilçesi -9,4, Kartalkaya Kayak Merkezi -9,1, Dörtdivan ilçesi -9,1, Dörtdivan ilçesi Çetikören Köyü -7,9, Gerede ilçesi Samat Köyü -7,4, Göynük ilçesi Himmetoğlu Köyü -7,1, Yeniçağa ilçesi -6,7, Seben ilçesi -5,6, Baltalı Köyü -5,2, Gerede ilçesi -4,9, Merkez ilçesi -4,6, Abant Gölü Milli Parkı-4,5 olarak kayıtlara geçti.