Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa Terörle Mücadele PKK/KCK
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