Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, refüje çarpan tırın dorsesi devrildi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, yolun bir şeridinin trafiğe kapatılmasıyla ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.M. idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.
Savrulan tırından ayrılan dorse devrildi. Kaza nedeniyle İzmit Batı Gişeleri Bağlantı Yolu'nun bir şeridi trafiğe kapatıldı, İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Yaralananın olmadığı kazada, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
[Fotoğraf: İHA]
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