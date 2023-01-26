Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İkametlerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı, ekiplerce uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu
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