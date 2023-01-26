Yüce köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Edip Turgut, badem ağaçlarının bu yıl erken çiçek açtığını söyledi.

Yağışların olmadığını ve kuraklık devam ederse düşük verim beklediklerini dile getiren Turgut, "İlçede mart ayında badem ağaçları çiçek açıyordu. Bu sene ise ocak ayında badem ağaçlarının çiçek açması düşük verime neden olur. Soğuk olacağı bir aydayız. Bademler yalancı bahara aldanarak açtı. Don ve soğuk havayla bu badem ağaçları zarar görecek" diye konuştu.