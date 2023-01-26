Altıntaş Mahallesi 364 Sokak'taki inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi, 352 Sokak'ta bulunan bitişik apartmandaki dairenin duvarına zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yatak odasının duvarının bir kısmının yıkıldığı olayda molozlar yatağın üzerine düştü.

[Fotoğraf: AA]

Olay sırasında odada kimse bulunmuyordu

İnşat çalışmalarının bir süredir devam ettiğini söyleyen ev sahibi Türkan Nur Akgün, "Bir aydır süren bir temel kazma çalışması vardı. Her zamankinden daha şiddetli ses ve titreşim oldu. Sonrasında büyük bir gürültü koptu. Odama geldiğimde duvarın tamamen yatağımın üzerine çökmüş olduğunu gördüm. Ben evden çalışıyorum ve olay sırasında da evdeydim. Yatak odasısın duvarı yıkıldı. Allah'tan o sırada burada kimse yoktu" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaza sonrası inşaat firması ekipleri, yıkılan duvarın örülmesi için çalışma başlattı.