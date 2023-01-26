İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Apa ve Kuzuören mahallelerinde yapılan sağlık taramalarında bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

Bunun üzerine yetkililer, canlı hayvan pazarı için karantina kararı aldı.

Acıpayam Belediyesi ekipleri, hayvan pazarı ile bölgede ilaçlama ve temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan Apa, Ovayurt, Yassıhöyük, Alaattin, Oğuz, Kırca, Aşağı, Çamlık, Gedikli, Yeni, Yukarı, Ucarı, Karahöyük, Avşar, Yeşilyuva, Kuyucakkuzören, Dedebağı, Darıveren, Aliveren, Eskiköy, Kelekçi, Akşar, Güney, Çakır, Boğazdere, Hacıkurtlar mahallelerinde de geçici karantina uygulamasına geçildiği, bu bölgelerden kesim dışında hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı. ​​​​​​​