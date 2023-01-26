Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışlı sistemin etkisine girecek.

Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolunun doğusunda yağış görülecek. Yağışların, Mamara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

21 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı

Gök gürültülü sağanak beklenen, Aydın, Antalya, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Muğla için "turuncu", kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Bolu, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Karaman ve gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar beklenen, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, dolu, hortum, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.