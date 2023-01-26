Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eczaneye giren inatçı keçi çıkmak bilmedi
Adana’da sahibinden kaçan keçi, bir eczaneye girdi. Eczane çalışanları birkaç kez dışarı çıkarsa da keçi inadından vazgeçmeyip, tekrar içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kozan ilçesi Cumhuriyet mahallesi Kale ardı sokaktaki eczanede yaşandı.
Sahibinden kaçan inatçı keçi, bir eczaneye girdi. İş yerinde eczacı Nisanur Yıldırım ve çalışanları dakikalarca peşinden koşturan keçi, dışarı çıktıktan bir süre sonra tekrar içeri girdi.
İş yerindekilerin keçiyi dışarı çıkarıp, kapıyı kapatarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"20 dakika boyunca gelip gitti"
Olayı anlatan eczacı Nisanur Yıldırım, “Keçi birden eczaneye girdi çok şaşırdık. 20 dakika boyunca sürekli geldi gitti kameraya o anlar yansıdı. Bizi korkuttu, çıkmak istemedi kovaladı. Kapıyı kapattık yine gelmek istedi. Bizim ve eczanemiz için tatlı bir anı oldu” dedi.
Etiketler: Adana
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