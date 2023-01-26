Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 17:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U., polis operasyonuyla yakalandı. A.U. emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari A.U.'nun Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, adresi belirlenen A.U.'yu düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U., cezaevine teslim edildi.
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