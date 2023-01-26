Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta minibüs bir iş yerinin balkonuna girdi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Şırnak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü aracıyla bir iş yerinin balkonuna girdi. Yaşanan kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Vakıfkent Mahallesi Nujin Caddesi'nde, Nezir Bayık yönetimindekiminibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin balkonuna girdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Nezir Bayık ile araçta bulunan Aysel Katar yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: Şırnak
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