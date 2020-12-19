Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastane yangınında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir özel hastanenin yeni tip koronavirüs (COVID-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi, Nizip ilçesinde toprağa verildi.
64 yaşındaki Saffet Kanpolat'ın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesi'ne getirilen Kanpolat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanına defin edildi.
Cenazeye, Kanpolat'ın yakınları, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan katıldı.
SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Koronavirüs Yangın
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